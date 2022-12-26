Владимирские сельхозземли исследуют при помощи квадрокоптера

Фото: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, специалисты ведомства в своей работе используют специальный квадрокоптер, который позволяет проводить фото и видеосъемку в труднодоступных местах в высоком разрешении.

Летательный аппарат позволяет инспекторам проводить инвентаризацию сельхозземель и выявлять нарушения, существенно экономя силы и время. Правда, работать с беспилотником могут только специально обученные специалисты.

В общей сложности на территории трех регионов сотрудники ведомства исследовали при помощи квадрокоптера 134,9 тысяч гектаров сельхозземель, причем на 127 тысячах гектаров обнаружили зарастание сорняками, кустарниками и деревьями. Также новшество хорошо помогает искать несанкционированные свалки.

Из этого числа во Владимирской области было исследовано 56,34 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, причем на 54,61 тысяч гектаров нашлись нарушения. Всего по итогам проверок владимирским хозяевам сельхозземель объявлено 820 предостережений.

Работа будет продолжена.