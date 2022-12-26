В Камешковском районе «Ласточка» сбила женщину на пешеходном переходе

Фото: Центральное МСУТ СК России

Как сообщает Центральное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России, в тот день около 15.30 скоростной поезд «Ласточка» насмерть сбил женщину, которая пыталась перейти пути по переходу, расположенному на 224 километре 4 пикет.

Машинист увидел пешехода издалека и применил экстренное торможение, а также подавал громкие сигналы, но быстро остановить поезд было невозможно, что привело к гибели женщины.

В настоящее время по факту случившегося следователи проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Центральном МСУТ СКР напоминают, что на железной дороге нельзя терять бдительность, и ни в коем случае не следует переходить дорогу перед приближающимся поездом.