Здравоохранение Владимирской области оказалось в пятерке самых пациентоориентированных

иллюстрация чата

В Общественной палате РФ подвели итоги работы федерального проекта «ЗдравКонтроль» за 2022 год», действующего в 18 регионах страны. Это система медицинских телеграм-чатов, созданных в каждом регионе-участнике.

Владимирская область вошла в федеральный проект в апреле. Было создано два телеграм-чата: ВладимирЗдоровье и Владимирская областьЗдоровье, в которые включили представителей более 60 медицинских организаций области. В декабре 2022 общее число участников - почти 4800 человек.

За 8 месяцев от жителей поступило более 2 тысяч обращений по вопросам записи к врачам, записи на обследования, вызова врача на дом, вакцинопрофилактики.

«Проект «Здравконтроль» в нашем регионе устоялся. И на будущее мы безусловно будем его развивать. Мы ждем новых предложений по расширению функционала по этим чатам», - отметил руководитель департамента здравоохранения Артём Осипов.

По итогам за 2022 год самыми пациентоориентированными по ответам оказались Республика Башкортостан, Республика Коми, Владимирская область, Республика Карелия, Волгоградская область. Средний процент ответов на обращения граждан в регионах – участниках в медчатах составил 94%.