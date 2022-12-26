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НовостиОбщество26 декабря 2022 12:23

54 процента жителей Владимирской области оказались довольными качеством дорог

Удовлетворенность качеством на 2 процента выше, чем по России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Социологическое исследование, проведенное в декабре Всероссийским центром изучения общественного мнения, показало, что 54% жителей Владимирской области довольны позитивными переменами в дорожной сфере региона. Об этом сообщает паблик "Дороги Владимирской области" ВКонтакте.

Всего в результате исследования было опрошено 2000 респондентов по месту жительства или в ходе телефонного интервью. Владимирцы отметили улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, а также отметили повышение доступности региональных, межмуниципальных и городских дорог, увеличение объемов ремонта участков дорог, мостов и транспортной инфраструктуры.

В целом, оценка удовлетворенности в качестве и доступности автомобильных дорог у жителей Владимирской области на 2% выше, чем в среднем по России. Всего в опросе приняли участие 170 тысяч респондентов в 85 регионах Российской Федерации.