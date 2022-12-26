Во Владимире откроется первая творческая лаборатория

Фото Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи

28 декабря в 12 часов детском корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи (ул. Мира, 51) откроется первая в регионе творческая лаборатория.

Лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» - это площадка по приобщению детей к чтению на материале истории русской письменности, истории русской народной и авторской сказки с использованием интерактивных элементов. Это уникальное интерактивное пространство, где можно проводить познавательные экскурсии, книжные и иллюстративные выставки, обучающие занятия, мастер-классы и театрализованные чтения по истории русской письменности, русской народной сказке и фольклору.

Проект лаборатории «#ЗнайЧитай» разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ.