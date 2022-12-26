Во Владимире построили горнолыжную трассу рядом с микрорайоном Веризино

фото со страницы Владимира Куимова ВКонтакте

В минувшие выходные вице-губернатор Владимир Куимов и директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач выехали посмотреть, как ведется работа по строительству горнолыжной трассы около микрорайона Веризино. Ее обещают открыть уже на этой неделе.

- Компания "Ремтех" работает над реализацией нового инвестиционного спортивного проекта с рабочим названием «Спортивный курорт "Мономах". Пока построена горнолыжная и лыжные трассы. В перспективе должны появиться: гостиничный комплекс, крытая ледовая площадка, игровые поля. Обсудили этот проект уже на объекте с главой Суздальского района Алексеем Сараевым. Все это тянет уже на масштабный инвестиционный проект, который хотелось бы реализовать как можно быстрее. Поэтому дал поручение инвестору подготовить все необходимые документы для участия его в соответствующих программах господдержки, - сообщил на своей странице ВКонтакте Владимир Куимов.