В Петушинском районе мужчина застрелил гостя из самодельного оружия

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор жителю деревни Глубоково, который обвинялся в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов, в их хранении, в незаконном приобретении взрывчатке, а также в убийстве и угрозе убийством.

Суд установил, что летом 2020 года селянин купил два сигнальных пистолета и переделал их под огнестрельное оружие. Затем через интернет он приобрел травматические патроны, которые переделал под боевые. Также мужчина купил смесь бездымных порохов общей массой 140 граммов. Все это он хранил у себя дома.

Летом 2022 года к его дому подъехали двое мужчин, с которыми у хозяина случился конфликт. В результате он сходил домой, взял оружие и застрелил одного из них, угрожая убийством другому, который в итоге успел убежать.

Подсудимый вину отрицал и объяснял поступок самообороной, однако с учетом позиции гособвинения суд посчитал, что преступления доказаны, и приговорил селянина к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.