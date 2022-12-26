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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 8:59

В Судогодском районе два человека пострадали в столкновении легковых машин

Авария произошла утром 25 декабря на трассе «Владимир-Муром-Арзамас»
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 07.00 на 34 километре данной автодороги 39-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом», которым управлял мужчина 1983 года рождения.

В результате столкновения травмы получил водитель «Форда», а также его 43-летний пассажир. Обоих прибывшая на место аварии бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.