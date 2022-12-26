В Судогодском районе два человека пострадали в столкновении легковых машин

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в 07.00 на 34 километре данной автодороги 39-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом», которым управлял мужчина 1983 года рождения.

В результате столкновения травмы получил водитель «Форда», а также его 43-летний пассажир. Обоих прибывшая на место аварии бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.