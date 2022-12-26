В Судогодском районе директоров управляющих компаний накажут за сосульки

. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Судогодского района проверки вскрылись факты нарушений со стороны управляющих организаций по содержанию домов.

Так, на крышах целого ряда многоквартирных домов в Судогде, а также в деревне Сойма обнаружились большие скопления снега, а по периметру кровель повисли сосульки, угрожавшие упасть на головы прохожих. При этом мер по очистке крыш не предпринималось.

В связи с данным обстоятельством в отношении директоров управляющих компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях. Также им внесли прокурорские представления.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.