Во Владимирской области 26 декабря коронавирус диагностирован у 35 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 декабря лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

11 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Муромском, 4 - в Ковровском, 3 - в Вязниковском, по 2 - в Александровском и Камешковском районах, по 1 заболевшему - в Кольчугинском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178473 случая заболевания (49555 сл. в г. Владимире, 19276 сл. в Муромском, 21097 сл. в Ковровском, 6350 сл. в Петушинском, 8614 сл. в Кольчугинском, 10943 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15850 сл. в Гусь-Хрустальном, 1735 сл. в Судогодском, 3575 сл. в Собинском, 1962 сл. в г. Радужный, 5817 сл. в Киржачском, 4076 сл. в Камешковском, 3290 сл. в Гороховецком, 4557 сл. в Меленковском, 6031 сл. в Вязниковском, 6206 сл. в Суздальском, 2315 сл. в Селивановском).