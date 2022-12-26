Во Владимирской области размер максимальной выплаты по больничному вырастет с 1 января

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Как сообщили в пресс-службе Росконтроля, с 1 января во Владимирской области повысится максимальная сумма выплаты по больничному листу.

Дневной «потолок» составит 2 736,99 рублей, а за месяц (31 день) размера выплаты не сможет превышать 84 846,69 рублей. Это касается тех, чей стаж превышает восемь лет — в этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка.

Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа. Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет- пособие составляет 80%.

Помимо этого, с 1 января расширяется список застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Благодаря им право на пособие будут иметь лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Однако, касаться они будут только тех, у кого сумма страховых взносов за 2022-й год составила не менее 4 833,72 рубля.