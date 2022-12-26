Во Владимирской области установят метеостанции

Фото с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород продолжает работу по оснащению федеральных автодорог современными цифровыми системами учета интенсивности движения и контроля за погодными условиями.

Метепосты отслеживают температуру окружающего воздуха, наличие осадков, состояние поверхности проезжей части по шести показателям (сухо, влажно, мокро, лед, снег, мокро и реагенты), текущий коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. Визуальный контроль за участком автомобильной дороги обеспечивают камеры видеонаблюдения. В режиме реального времени эти данные поступают в круглосуточный дорожный ситуационный центр, что позволяет диспетчеру оперативно отреагировать на изменения погодных условий и направить дорожную технику для превентивной обработки покрытия. Метеосистемы устойчиво работают в диапазоне от -40°С до +70°С.

Установка комплексов по контролю за погодой запланирована во Владимирской области на Р-132 «Золотое кольцо» возле деревни Кощеево (Судогодский район), у поселка Великодворский (Гусь-Хрустальный район), у деревни Лемешки (Суздальский район) и около моста через Клязьму (Камешковский район). На М-7 «Волга» метеосистемы смонтируют в Покрове, рядом с Колокшей, на обходе Владимира у развязки с Судогодским шоссе и рядом с деревней Трухачево.

В настоящее время круглосуточный мониторинг за дорожной ситуаций ведется с помощью 80-и видеокамер, 31-й метеостанции и 55-и постов учета интенсивности движения.