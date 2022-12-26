В Судогде местный житель подозревается в поджоге трех «Газелей»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 20 декабря в полицию Судогодского района обратился местный предприниматель, который заявил о том, что огнем повреждены три принадлежащих его фирме «Газели». Две выгорели полностью, третья пострадала частично, ущерб бизнесмен оценил в 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Как оказалось, камеры видеонаблюдения зафиксировали передвижения поджигателя, в котором предприниматель узнал своего бывшего 48-летнего работника. Мужчину вскоре задержали, и он сознался, что действительно пробрался в незапертый гараж, где поджег ремни безопасности двух «Газелей», в кузовах которых лежали бензиновые генераторы. Огонь разошелся и перекинулся на третью машину.

По словам задержанного, таким образом он отомстил бывшему начальнику за увольнение.

Кстати, оказалось, что это уже не первый его поджог. Так, в 2011 году мужчину осудили за поджог заброшенных домов в Судогодском районе, а в 2017 году он задерживался за то же самое на территории Камешковского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Расследование продолжается.