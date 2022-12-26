Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 6:07

Во Владимирской области с нового года увеличится взнос за капитальный ремонт

К нынешней стоимости прибавят 90 копеек за квадратный метр
Алексей КОТМЫШЕВ
Сергей Гудков. Фото: администрация Владимирской области

Сергей Гудков. Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Владимирской области Сергей Гудков, с января сумма взноса за капремонт вырастет с нынешних 7 рублей 50 копеек до 8 рублей 40 копеек за один квадратный метр. Таким образом, у среднего владимирца сумма в платежке увеличится приблизительно на 44 рубля.

Это связано с повышением цен и, как следствие, серьезным подорожанием строительных материалов.

При этом в Фонде капремонта рассчитывают, что с учетом новой цены получится собрать деньги на ремонт дополнительных 30 кровель. Таким образом в 2023 году получится отремонтировать 308 домов.