Ушел из жизни депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов

Павел Антов Фото: Валерия ПРОНИНА

Как сообщили сразу несколько источников, 25 декабря скончался Павел Генрихович Антов, депутат Законодательного Собрания Владимирской области.

Во Владимирской области Павел Антов был известен не только как политик, но и как основатель группы компаний «Владимирский стандарт», производящей мясную продукцию, а также меценат.

В Законодательном Собрании он возглавлял комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Согласно биографической справке Заксобрания региона, Павел Антов родился в городе Воскресенске Московской области, окончил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в Ленинграде и с 1985 года жил во Владимире. Кроме прочего, он активно продвигал Владимирскую школу живописи.

О месте и времени прощания пока не сообщается.