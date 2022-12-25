В Струнино на строительство набережной на реке Горелый Крест выделено 70 миллионов рублей

. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале, регион победил в седьмом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды сразу с тремя заявками.

Так, Вязникам достанется из федерального бюджета 80 миллионов рублей на благоустройство улицы в сторону Фатьяновского парка. Планируется улучшить аллею Славы и построить фонтан. Еще предстоит разработать проектно-сметную документацию, так что в 2023 году получится в лучшем случае лишь начать работы.

Мурому досталось 106 миллионов рублей на благоустройство в 2023 году улицы Первомайской, расположенной на ней площади Белякова и скверов между Троицким и Спасо-Преображенским монастырями.

Еще 70 миллионов рублей получит город Струнино Александровского района, где жители давно просили создать набережную на реке Горелый Крест у Дома культуры. Сам ДК сейчас как раз ремонтируется. Возведение набережной должны начать в следующем году, а в 2024 году завершить.

Все три точки предусматривают софинансирование из бюджета региона.