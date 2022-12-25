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НовостиОбщество25 декабря 2022 10:58

На семи улицах Владимира установлены дублирующие знаки пешеходных переходов

Такие объекты помогают водителям видеть «зебру» издалека
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, на дорогах столицы региона на днях завершилась установка новых элементов безопасности, которыми стали дублирующие знаки «Пешеходный переход».

Их развешивают на высоких консольных опорах, благодаря чему водители могут заранее заметить приближение к пешеходному переходу. Чаще всего их размещают возле школ, больниц, детских садов, автобусных остановок и других социальных учреждений и объектов.

Во Владимире в общей сложности дублирующие знаки появились на 18 участках, расположенных на улицах Мира, Вокзальной, Добросельской, Нижняя Дуброва, Верхняя Дуброва, Чайковского, а также на проспекте Строителей.