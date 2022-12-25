На семи улицах Владимира установлены дублирующие знаки пешеходных переходов

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, на дорогах столицы региона на днях завершилась установка новых элементов безопасности, которыми стали дублирующие знаки «Пешеходный переход».

Их развешивают на высоких консольных опорах, благодаря чему водители могут заранее заметить приближение к пешеходному переходу. Чаще всего их размещают возле школ, больниц, детских садов, автобусных остановок и других социальных учреждений и объектов.

Во Владимире в общей сложности дублирующие знаки появились на 18 участках, расположенных на улицах Мира, Вокзальной, Добросельской, Нижняя Дуброва, Верхняя Дуброва, Чайковского, а также на проспекте Строителей.