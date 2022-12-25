Во Владимире выделено место для государственного приюта для животных

Приют "Валента" Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в администрации города Владимира, мэрия выделила участок для размещения государственного приюта для животных, который расположен в промзоне на улице Мещерская вдали от жилых домов.

Согласно сведениям от департамента ветеринарии Владимирской области, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для его строительства.

Эту информацию в мэрии озвучили в ответ на обвинения в том, что власти самоустранились от решение проблемы приюта «Валента», в котором остаются 150 собак и порядка 30 кошек, но по решению суда в скором времени он должен перестать работать.

Впрочем, пока так и нет ясности с тем, что будет, если решение суда вступит в силу раньше, чем построят государственный приют. Предлагается разместить животных в других приютах, но таковых в регионе крайне мало, а «Валента» и вовсе остается последним крупным учреждением подобного рода в областном центре. Ранее руководитель «Валенты» Валентина Сокова в беседе с «КП-Владимир» высказывала опасения, что животные могут оказаться на улице, после чего останутся жить в том же районе, доставив большие неудобства местным жителям. Именно в этом и заключается главная проблема на сегодняшний день.