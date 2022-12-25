Пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса поблагодарили врачей БСП Владимира

Фото: департамент здравоохранения Владимирской области

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, 19 декабря люди, которых доставили нейрохирургическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Владимира после ДТП с автобусом «Владимир — Гусь-Хрустальный» на трассе Р-132 «Золотое кольцо», написали врачам, а также среднему и младшему медперсоналу больницы письменную благодарность за помощь и лечение.

Свои подписи в благодарности оставили семь пациентов из 16 поступивших в «Красный крест», бумагу они вывесили прямо на доске объявлений медучреждения. Люди сказали сотрудникам больницы спасибо за внимание и заботу, а также поздравили с наступающим Новым годом.

В облздраве отметили, что сейчас из 16 поступивших в больницу граждан на лечении остаются только четверо, остальные благополучно выписаны домой.