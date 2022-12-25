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НовостиЗдоровье25 декабря 2022 6:44

Во Владимирской области подтверждено 36 новых заражений коронавирусом

Эти сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 25 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте в сводке Владимир с 12 случаями, на втором месте Муромский и Ковровский районы, где выявлено по шесть заболевших в каждом.

В Гусь-Хрустальном районе подтверждено четыре новых заражения, в Кольчугинском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю. В остальных муниципалитетах новых заражений за минувшие сутки не выявлено.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 178438 случаев заражения коронавирусной инфекцией.