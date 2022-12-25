Во Владимире 20 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообшает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.27 диспетчеры пожароной охраны получили информацию о пожаре в доме №12 по улице Верхняя Дуброва.

На место выехали 23 сотрудника МЧС на семи пожарных машинах. По прибытии на место они обнаружили, что на пятом этаже одна из квартир горит открытым пламенем. Одно звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение.

Из дома было эвакуировано 20 человек, к счастью, никто из людей не погиб и не пострадал. Пожарные быстро локализовали и потушили пламя. В результате сгорел балкон на пятом этаже на площади 9 квадратных метров, там сгорели вещи. Также на площади 1 квадратный метр пострадал балкон шестого этажа.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.