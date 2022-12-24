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НовостиПолитика24 декабря 2022 14:50

Депутаты ЗС Владимирской области проголосовали против поименного голосования и стенограмм заседаний

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Виктория СУХОВА

На декабрьском заседании Заксобрания Владимирской области лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Бирюков выступил с предложением внести в закон «О Законодательном Собрании Владимирской области» небольшие изменения.

Депутат хотел, чтобы Заксобрание взяло на себя обязательства публиковать списки с поименными результатами голосований в случае, если проводилось соответствующее открытое голосование. Кроме того, Бирюков предложил публиковать стенограммы заседаний Законодательного Собрания за исключением закрытых заседаний.

Открыто предложение поддержала лишь часть коммунистов и коллеги Бирюкова по фракции. Но этого не хватило, чтобы закон был принят. 9 голосов "за", 3 - "против" и 14 воздержавшихся депутатов закрыли историю.