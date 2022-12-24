В католическом храме Владимира пройдет благотворительный концерт

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В ночь с 24 на 25 декабря католики-владимирцы, живущие по григорианскому и новоюлианскому календарям, отметят Рождество.

Во владимирском католическом приходе Святого Розария Пресвятой Девы Марии на улице Гоголя в связи с этим вечером 24 декабря состоится праздничная служба, а 25-го числа - Рождественское богослужение.

Кроме того, в воскресенье в 14.30 под сводами костела организуют благотворительный концерт лауреата международных конкурсов флейтистки Катерины Пащенко и лауреата премии «Органист года - 2022» Юлии Лотовой.