Совместная пьянка на Содышке закончилась поножовщиной

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владимира вынесен приговор в отношении ранее судимого владимирца, убившего в результате пьяной ссоры своего собутыльника.

Как сообщили в областной прокуратуре, 21 февраля 2022 года мужчина и двое его знакомых распивали спиртные напитки в одном из домов СНТ «Владимирский городской сад № 2», что находятся недалеко от Содышки. В ходе разговора один из приятелей стал задавать осужденному вопросы, касающиеся условий в тюрьме. Но вопросы тому не понравились. Мужчина схватил табурет и начал бить собутыльника им по голове, руке, туловищу, а затем взял нож и просто изрешетил того оружием. Следователи насчитали не менее двух ударов в голову и не менее семнадцати ударов в туловище. Выжить после такого было мало реально. Досталось и второму приятелю. Того били стеклянной бутылкой, когда он пытался защитить друга.

Сам обвиняемый заявил на суде, что он бил только табуретом, а ножом бил второй пострадавший. Но судья посчитал, что доказательства экспертизы слишком очевидны и приговорил мужчину к 11,5 года колонии строгого режима. Мужчина еще должен перечислить сыну погибшего 1 млн рублей морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.