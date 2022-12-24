Владимирцам обещают на выходные дождь, снег и гололед

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным владимирского ЦГМС, погода 24-25 декабря подарит немало неприятных сюрпризов владимирцам. Жителей региона ожидают дождь, снег и гололед.

24 декабря синоптики прогнозируют затянутое тучами небо. Днём будут все виды осадков - дождь, мокрый снег. Сильная гололедица. Ветер будет южным и небольшим - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днём -2…+3°С.

25 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (мокрый снег), днём без существенных осадков. Сильная гололедица. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днём -9…-4°С.

В понедельник, 26 декабря станет холоднее и будет без существенных осадков. На дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью -13…-8°С, днём -5…-10°С.