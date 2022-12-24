Во Владимирской области образовано региональное отделение "Культурного фронта"

Фото с сайта владимирской епархии.

23 декабря 2022 года митрополит Владимирский и Суздальский Тихон принял участие в учредительной конференции Владимирского регионального отделения «Культурного фронта России». Конференция проходила во Владимирской областной научной библиотеке им. М. Горького.

Началось все с выступления архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора во Владимире, который исполнил гимн России, молитву «Царю Небесный» и представил собравшимся небольшую концертную программу. Затем началось заседание, которое возглавили митрополит Владимирский и Суздальский Тихон и и первый заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев, являющийся лидером "Культурного фронта".

Владимирское отделение будет заниматься поддержкой тех деятелей культуры, что осознают приоритет традиционных духовно-нравственных ценностей и создание патриотических проектов в данной сфере. В число руководителей владимирского регионального отделения вошли представители театральной сферы, члены творческих союзов писателей и художников.