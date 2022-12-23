Во Владимирской области Заксобрание изменило правила выборов

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В ходе заседания Законодательного Собрания Владимирской области, состоявшегося 22 декабря, кроме прочих вопросов был рассмотрен проект изменений, вносимых в областной Избирательный кодекс.

Коррективы вносятся для приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным, а также с учетом предложений Центризбиркома.

Так, теперь в кодексе будет пункт о том, что избирательные участки, образованные на вокзалах и в аэропортах станут составлять списки избирателей в день голосования, а там, где голосуют избиратели-вахтовики, число бюллетеней может быть увеличено.

Другие изменения коснулись численности территориальных групп и общего списка при выдвижении кандидатов от избирательного объединения.

Число кандидатов в территориальных группах снижается до количества от двух до пяти, а не от трех до пяти нынешних. Это упростит задачу в регистрации списка небольшим партиям.

Также было предложено увеличить число кандидатов в общеобластной части списка с трех до пяти.

Было предложено и вовсе отказаться от сложностей с территориальными группами, но департамент сослался на практику других регионов Центрального федерального округа.

В итоге депутаты изменения приняли.