В Вязниках ликвидирован крупный пожар в заброшенном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.12 диспетчеры Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о том, что на улице Текстильная горит бывшее производственное здание.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К их приезду горела кровля. Вскоре огонь локализовали и потушили на площади 450 квадратных метров, сгорели конструкции здания и крыша. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.