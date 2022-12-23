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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 13:42

В Вязниках ликвидирован крупный пожар в заброшенном здании

Возгорание произошло утром 23 декабря в микрорайоне Нововязники
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 08.12 диспетчеры Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о том, что на улице Текстильная горит бывшее производственное здание.

На место ЧП выехали 18 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К их приезду горела кровля. Вскоре огонь локализовали и потушили на площади 450 квадратных метров, сгорели конструкции здания и крыша. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причины возгорания.