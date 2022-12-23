За год во Владимирской области было выявлено 72 случая бешенства среди животных

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Ситуация с бешенством во Владимирской области остается напряженной. Основной источник инфекции – восприимчивые к ней дикие звери, преимущественно лисы и енотовидные собаки. За год в регионе зарегистрировано 72 случая бешенства среди животных – как диких, так и домашних.

«Осуществляются необходимые противоэпизоотические мероприятия. В частности это обязательное информирование населения о возникновении очагов бешенства, подворовые обходы для оценки условий содержания собак, кошек и других животных, профилактическая вакцинация домашних животных – их в этом году привито более 50 тысяч. Кроме того, порядка 700 тысяч доз оральной вакцины было разложено в лесных массивах в сотрудничестве с Госохотинспекцией и охотпользователями», – сообщил и.о.директора департамента ветеринарии Александр Григорьев.

За этот год было выявлено 7 случаев африканской чумы свиней: 2 очага заражения домашних свиней и диких кабанов, а также 5 объектов, где находилось заражённое мясо. Мероприятия по ликвидации выполнены в полном объёме, карантин снят.