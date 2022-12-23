В Собинском районе двое мужчин избили хозяйку квартиру за просьбу уйти

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель Собинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении двух мужчин из числа местных жителей.

По версии следствия днем 1 августа текущего года оба мужчины находились в гостях у подруги в одном из домов Лакинска. Там они пили спиртное, но после возлияний между гостями и хозяйкой случилась ссора, после которой женщина попросила их покинуть квартиру.

На это предложение гости отреагировали неадекватно: один из них принялся бить хозяйку ножкой от деревянного табурета, нанося удары по лицу, голове, рукам, плечам и предплечьям, при этом угрожая ей убийством.

Второй гость начал душить женщину USB-проводом от зарядного устройства мобильного телефона, также угрожая убийством. К счастью, дальше угроз дело не зашло, но женщине был причинен легкий вред здоровью.

Уже в ходе следствия по фактам причинения вреда здоровью и угрозам убийством следователи выяснили, что один из обвиняемых может быть причастен к незаконному хранению наркотиков, а также к совершению двух краж. Первая была совершена 30 июля на стройплощадке будущего торгово-развлекательного центра, когда мужчина из строительного вагончика через выставленное окно украл бензопилу и циркулярную электропилу, а вторая 31 июля, когда он вынес из этого же вагончика сварочный аппарат и перфоратор.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Собинский городской суд, куда оно направлено с утвержденным обвинительным заключением.