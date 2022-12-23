Во Владимирской области не будет таксистов с судимостями и непогашенными штрафами по ПДД

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22 декабря Государственная Дума РФ приняла закон, регулирующий работу такси. По каким правилам теперь будут работать таксомоторные предприятия во Владимирской области, рассказал депутат Алексей Говырин, представляющий в Госдуме в частности 33 регион.

- В каждом субъекте Федерации появятся реестры легкового такси, - подчеркнул Алексей Говырин. - Сведения о водителях и машинах должны будут отображаться в этом реестре. Если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу. Кроме того, крупные агрегаторы должны открывать представительства в регионах присутствия и заключать договоры с самозанятыми. А в случае ДТП агрегатор обяжут взять на себя выплату компенсации пострадавшему, если самозанятый водитель не может покрыть ущерб.

Самое главное, в такси нельзя брать водителей с неснятыми или непогашенными судимостями за насильственные преступления. Также легальным таксистом не сможет стать тот, кто за последний год был лишен прав или кто имеет более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Медосмотр и техосмотр перед выходом на линию будет строгим и обязательным. Все автомобили должны быть с «шашечками» на борту и фонарем на крыше. Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.