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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 12:33

В Коврове экс-гендиректор «КЭМЗ» обвиняется в злоупотреблении полномочиями

В скором времени Владимир Лебедев предстанет перед судом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела, возбужденное по факту злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия.

Следствие полагает, что с апреля 2018 по декабрь 2019 года бывший директор Ковровского электромеханического завода Владимир Лебедев создал льготные условия для одной из коммерческих фирм, благодаря чему коммерсанты смогли покупать выпускаемые заводом трактора по заниженной стоимости.

Также в декабре 2019 года Лебедев заключил с этой же компанией дополнительное соглашение, дающее ей приоритет на продажу продукции завода и полномочия по созданию дилерской сети в регионах России.

Таким образом, предприятию был причинен ущерб на 38,5 миллиона рублей. По ходатайству следователя у Владимира Лебедева арестовано принадлежащее ему имущество на 32,5 миллиона.