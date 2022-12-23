Во Владимире появится современный футбольный манеж

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Крытый спортивный объект, предназначенный для игры в мини-футбол на поле с искусственным покрытием, планируется построить в одном из микрорайонов столицы Владимирской области. Реализация проекта будет осуществляться на средства инвестора, а также в рамках целевой программы Министерства спорта РФ.

Содействие инвестору окажет Агентство экономического развития Владимирской области, в том числе в вопросах взаимодействия с профильными ведомствами. Первая рабочая встреча состоялась 22 декабря. На ней обсуждались вопросы выделения земельного участка под строительство и подведения к нему коммуникаций.

Планируемый период реализации проекта – 2023-2024 годы.