Во Владимирской области будут судить жителя Перми за растление 13 детей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении пермского интернет-педофила расследовало подразделение СУ СКР по Владимирской области.

39-летнего жителя Пермского края обвиняют сразу по пяти статьям УК — это насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста - 11 эпизодов, развратные действия и понуждение к действиям сексуального характера - 2 эпизода, нарушение неприкосновенности частной жизни - 11 эпизодов, изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних - 11 эпизодов.

По версии следствия, с 2018 по 2020 года мужчина, используя псевдоним, в социальной сети вёл интимную переписку с 13 детьми, отправлял им свои интимные фотографии и принуждал несовершеннолетних к аналогичным действиям. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.