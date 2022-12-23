В Вязниках сгорело здание бывшего дома культуры

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

23 декабря в 8.12 в микрорайоне Нововязники, на улице Текстильная загорелось здание бывшего дома культуры.

На момент прибытия подразделений горела кровля здания. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и оперативно ликвидировали горение на площади 450 квадратных метров. Сгорела кровля и конструкции здания. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

В прошлом году местные жители просили отремонтировать здание, но денег в бюджете не нашлось.

- Старое здание находилось в аварийном состоянии. Капремонт требовал колоссальных средств и времени. В условиях дефицита этих ресурсов мы нашли выход - решили отремонтировать пустующее общежитие на улице Текстильной. Первый этаж здания будет отдан под клубные помещения, остальные этажи можно использовать как маневренный жилой фонд, - сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.