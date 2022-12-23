В департаменте ветеринарии поддерживают закрытие приюта "Валента" по суду

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23 декабря прошла пресс-конференция и.о. директора департамента ветеринарии Александра Григорьева, где он прокомментировал закрытие приюта для животных «Валента». В ведомстве рассказали, что в областной собственности подходящего участка для переезда животных нет, поэтому чиновники попросили мэрию подыскать его.

- Это тема достаточно серьезная, и есть два фактора: реальная проблема с животными без владельцев как на территории области, так и города Владимира, и защита интересов жителей, которые находятся в непосредственной близости. Приют должен действовать, но действовать в другом месте, где бы он не нарушал права и интересы местных жителей, - цитирует "Чеснок" Александра Григорьева.

Руководитель ведомства считает, что все законно, поскольку с 1 марта приюты для животных не могут располагаться менее чем в 150 метрах от жилых домов. «Валента» находится в 30 метрах.

Сейчас в приюте находится около 150 собак и почти 30 кошек. Власти говорят, что животных будут пристраивать в другие приюты, в том числе государственный, который еще не построен.