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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:16

Во Владимирской области наказаны виновные в перебоях с электроснабжением

Соответствующая проверка была проведена прокуратурой
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки своевременности устранения электросетевыми организациями последствий дождя, снега и ветра, обрушившихся ранее на регион, выявлен целый ряд нарушений.

В частности, в Селивановском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Судогодском, Ковровском и Вязниковском районах устранения неполадок продолжались более суток, что является нарушением. По данному факту руководителю электросетевой организации внесено представление, а ответственные сотрудники вызваны в прокуратуры для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Также оказалось, что в Судогодском районе в деревнях Митино и Радилово 11 декабря в 00.50 случилось аварийное отключение электричества, подачу которого возобновили только 12 декабря в 14.23. В то же время, в поселке Головино на улицах Чехова и Заречной свет отключился 11 декабря в 21.30, а восстановили подачу электричества лишь 13 января в первом часу ночи.

Таким образом, в первых двух деревнях люди оставались без электроэнергии более 37 часов, а в Головино на указанных улицах — 26 часов. По информации самих жителей перебои оказались более длительными. По данному факту также было внесено представление руководству ответственной компании, и возбуждено дело об административном правонарушении.