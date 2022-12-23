В Ковровском районе на таксиста напал пассажир, чтобы угнать машину

скрин с оперативной съемки

Ночью 18 декабря к госавтоинспекторам на стационарном посту ДПС в поселке Сенинские Дворики в Ковровском районе подбежал мужчина, на руках и шее которого были раны. Он сообщил, что работает в такси и несколько минут назад на него напал пассажир. Порезав водителя ножом, он завладел машиной и скрылся.

Пострадавшему оказали помощь и вызвали скорую. Был объявлен план «Перехват». Ориентировки были направлены в соседние регионы. Уже в течение получаса разыскиваемая машина была замечена на автодороге в Гороховецком районе. Началось преследование.

На требования полицейских остановиться мужчина не реагировал. Уже на территории Володарского района Нижегородской области он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Подозреваемого задержали при содействии коллег из соседнего региона, сообщили в областном УМВД.

Злоумышленником оказался 22-летний ранее судимый житель Республики Марий Эл, который был пьян. Он рассказал, что изначально приехал в Ковровский район на заработки. Ночью у него внезапно появилось неотложное дело на малой родине. Он вызвал такси, но поскольку денег, чтобы заплатить за поездку, не было, решил угнать транспорт.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.