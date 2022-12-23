В Александрове мужчина пытался дать взятку инспектору ГИБДД

. Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В ходе патрулирования в Александрове на улице Терешковой госавтоинспекторы остановили автомобиль "Форд", которым управлял 22-летний мужчина. Оказалось, что у водителя нет прав. Для составления протокола полицейские предложили нарушителю пройти в служебный автомобиль.

Находясь в салоне автомобиля ДПС, мужчина попытался передать инспектору ГИБДД 5 тысяч рублей. На предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки - уголовно-наказуемое деяние, мужчина не реагировал. Попытку дать взятку зафиксировал видеорегистратор, установленный в служебном автомобиле, и задокументировали прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы, сообщает областное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу".