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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:26

В Александрове мужчина пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Он предлагал ему 5 тысяч за то, что ехал без прав
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В ходе патрулирования в Александрове на улице Терешковой госавтоинспекторы остановили автомобиль "Форд", которым управлял 22-летний мужчина. Оказалось, что у водителя нет прав. Для составления протокола полицейские предложили нарушителю пройти в служебный автомобиль.

Находясь в салоне автомобиля ДПС, мужчина попытался передать инспектору ГИБДД 5 тысяч рублей. На предупреждение сотрудника полиции о том, что дача взятки - уголовно-наказуемое деяние, мужчина не реагировал. Попытку дать взятку зафиксировал видеорегистратор, установленный в служебном автомобиле, и задокументировали прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы, сообщает областное УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу".