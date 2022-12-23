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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:55

Экспонаты ковровского школьного музея представлены на выставке в Музее Победы

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото АВО

Фото АВО

В Музее Победы в Москве работает выставка «Летопись народного подвига», подготовленная активистами музеев «Бухенвальдский набат» школы №14 города Коврова и «На улице Народного Ополчения. Военно-исторический поиск» школы №1522 города Москвы. Оба объединения стали участниками программы «Школьный Музей Победы».

«Мы выставляем подлинные письма бывших узников фашистских лагерей, воспоминания, фотографии, модель весов, на которых взвешивали в концлагере хлеб, лагерные деньги, обувь из Бухенвальда», – рассказала директор ковровской школы Светлана Сорокина.

В экспозиции «Летопись народного подвига» – более 100 предметов. Одна из коллекций посвящена художественной самодеятельности бойцов 436-го стрелкового полка 155-й дивизии. Посетители могут узнать, как отдыхали военные, какие спектакли готовили, на каких музыкальных инструментах играли.

Выставка будет открыта для посетителей до 27 декабря.