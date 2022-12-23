Мэрия Владимира ждет заявки на благоустройство дворов

фото с сайта мэрии

Во Владимире до 15 января продолжается прием заявок от собственников многоквартирных домов для благоустройства дворовых территорий по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Владимира».

Заявку необходимо подавать в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимир (г. Владимир, ул. Горького, д. 95-а, кабинет № 111, с понедельника по пятницу с 08.30 до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час)

В состав заявки входят: паспорт благоустройства дворовой территории, фотоматериалы; копия плана придомового земельного участка либо кадастрового паспорта территории, на которой планируется проведение работ по благоустройству (при наличии), схематичный чертеж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства дворовой территории и новые, которые предполагается создать, опись документов.

В минимальный перечень работ входят ремонт и асфальтирование дворовых проездов, отводов к подъездам, тротуаров, освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн, ремонт парковок, которые были спроектированы при строительстве дома. Кроме того, в рамках работ по благоустройству двора обязательно выполняется заезд во двор с основной дороги.