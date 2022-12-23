Во Владимирской области 23 декабря коронавирус диагностирован у 37 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 23 декабря лабораторно подтверждено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 случаев во Владимире, 6 - в Ковровском, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Муромском и Камешковском районах, по 2 - в Александровском, Киржачском и Вязниковском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Меленковском, Суздальском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178360 случаев заболевания (49524 сл. в г. Владимире, 19260 сл. в Муромском, 21080 сл. в Ковровском, 6349 сл. в Петушинском, 8610 сл. в Кольчугинском, 10940 сл. в Александровском, 7224 сл. в Юрьев-Польском, 15833 сл. в Гусь-Хрустальном, 1734 сл. в Судогодском, 3573 сл. в Собинском, 1960 сл. в г. Радужный, 5813 сл. в Киржачском, 4070 сл. в Камешковском, 3289 сл. в Гороховецком, 4556 сл. в Меленковском, 6027 сл. в Вязниковском, 6204 сл. в Суздальском, 2314 сл. в Селивановском).