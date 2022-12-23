Во Владимирской области на пяти участках запрещена зимняя рыбалка

Фото: администрация города Владимира

Как сообщили в мэрии столицы региона, по-прежнему запрещенными для лова рыбы зимой являются пять локаций.

Четыре из них находятся на Клязьме: в местах водозабора у ТЭЦ и МУП «Владимирводоканал», в местах сброса воды с ТЭЦ, в месте впадения в Клязьму реки Рпень, а также на водозаборе неподалеку от микрорайона Оргтруд.

Пятая локация находится в районе сифонов водозабора у плотины на Содышке.

Во всех этих местах установлены запрещающие аншлаги, нарушителей будут штрафовать.

Желающим порыбачить в мэрии рекомендуют приезжать на Клязьму в район железнодорожного вокзала, на озеро Семязино, а также на водохранилище Содышка западнее ГТС.