С владимирской больницы №2 взыскали ковидную выплату санитарке

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Судебные приставы исполнили решение суда, который обязал городскую больницу №2 выплатить санитарке, заразившейся COVID-19, 10 тысяч рублей.

Судом было установлено, что в медицинском учреждении женщина выполняла должностные обязанности санитара и воспитателя в детском инфекционном отделении. Она помогала медицинским сестрам отводить детей, которые болели ковидом, на рентген и процедуры, осуществлять забор крови и прочее.

На рабочем месте женщина заразилась короновирусной инфекцией, что подтвердилось результатами лабораторного исследования. Однако, когда сотрудница больницы уведомила своего работодателя о перенесенном заболевании, тот отказал ей в выплате.

Суд постановил признать право за женщиной на получение единовременной денежной выплаты работникам государственной системы здравоохранения, заразившимся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, предусмотренной постановлением губернатора Владимирской области от 5 ноября 2020 года № 723.

Чтобы избежать взыскания исполнительного сбора — медучреждение произвело страховую выплату в полном объеме в течение пяти дней.