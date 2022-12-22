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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 14:24

В Судогодском районе ликвидирован пожар на веранде жилого дома

ЧП случилось в поселке Андреево вечером 21 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 21.19 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в доме №1/4 по улице Красная Слобода поселка Андреево.

На место ЧП выехали восемь пожарных на трех машинах. К моменту их приезда из-под крыши дома шел дым. Пожарные быстро локализовали пламя и ликвидировали его на площади 6 квадратных метров. Горела обрешетка веранды.

К счастью, никто из людей не пострадал. Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.