В Гусь-Хрустальном оправдан мужчина, обвинявшийся в тяжком преступлении

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 22 декабря Гусь-Хрустальный городской суд с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины, обвинявшегося в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие полагало, что мужчина нанес четыре удара в голову оппонента, отчего наступила смерть последнего. Сам подсудимый вину признал лишь частично и объяснял, что эти удары не могли повлечь столь тяжелых последствий, попросив его оправдать.

Присяжные заседатели признали недоказанным совершение мужчиной действий, повлекших смерть человека, и вынесли оправдательный вердикт.

В связи с этим суд вынес оправдательный приговор в соответствии с вердиктом.

Приговор в законную силу не вступил.