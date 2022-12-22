Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 декабря 2022 13:19

В Гусь-Хрустальном оправдан мужчина, обвинявшийся в тяжком преступлении

Присяжные заседатели посчитали, что его вина не доказана
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 22 декабря Гусь-Хрустальный городской суд с участием коллегии присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины, обвинявшегося в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие полагало, что мужчина нанес четыре удара в голову оппонента, отчего наступила смерть последнего. Сам подсудимый вину признал лишь частично и объяснял, что эти удары не могли повлечь столь тяжелых последствий, попросив его оправдать.

Присяжные заседатели признали недоказанным совершение мужчиной действий, повлекших смерть человека, и вынесли оправдательный вердикт.

В связи с этим суд вынес оправдательный приговор в соответствии с вердиктом.

Приговор в законную силу не вступил.