Во Владимирской области временно изменится расписание одной электрички

Фото: Волго-Вятская пригородная пассажирская компания

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, по техническим причинам с 24 декабря по 10 января 2023 года будет изменено расписание поезда №6060 сообщением «Вековка — Муром».

Теперь утренний состав будет следовать так:

Вековка: отправление в 04.35, Заколпье 04.44-04.45, Золотковский 04.50,5-04.51, 232 км 04.55,5-04.56, Алферово 05.01-05.02, Добрятино 05.09-05.10, Максимовский 05.15,5-05.16, Бутылицы 05.22-05.23, Зимницы 05.28,5-05.29, Левино 05.32,5-05.33, Кондаково 05.38-05.39, Папулино 05.42,5-05.43, Амосово 05.46,5-05.47, Просинское 05.50,5-05.51, Стригино 05.55,5-05.56, Кольдино 05.59,5-06.00, 284 км 06.02,5-06.03, Муром-1: прибытие в 06.09.

Пассажирам следует учесть изменения в расписании при планировании поездок.