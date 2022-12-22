Рпенский проезд завершен на 54 процента

фото АВО

На заседании Заксобрания перед депутатами выступил вице-губернатор Сергей Волков. Он рассказал, как движется строительство Рпенского проезда.

- Работы продолжаются. В январе планируется монтаж бетонного покрытия по всему мосту. Сейчас переносят коммуникации, работа готова на 90 процентов. Кроме того, необходимо расселить один дом, этим занимается администрация Владимира. Риска срыва завершения работ нет, - заверил депутатов Сергей Волков.

На 2023 год из федерального бюджета должно поступить 300 миллионов рублей, что для завершения работ недостаточно. Поэтому областная администрация попросила правительство перенести финансирование дороги с 2025 года на 2023-й.