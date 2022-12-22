В Струнино из-за горящего балкона из жилого дома эвакуировали 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.35 диспетчеры Александровского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов на пожар, происходивший в многоквартирном доме в городе Струнино.

Прибывшие на место 14 сотрудников МЧС на четырех машинах обнаружили, что со второго этажа идет дым. Для эвакуации людей и тушения было сформировано одно звено газодымозащитной службы.

Из дома было эвакуировано 15 человек, в том числе четверо детей. К счастью, никто из людей не пострадал.

Оказалось, что огнем был охвачен балкон и часть комнаты квартиры на общей площади 4 квадратных метра, пожар быстро потушили.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.