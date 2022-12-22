В Гусь-Хрустальном районе местный житель обокрал двоих знакомых

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя.

По версии следствия, летом нынешнего года гусевчанин выставил стекло и пробрался через окно в дом своей знакомой, у которой не раз гостил. Мужчина воспользовался тем, что хозяйки нет дома, и украл деньги, так как знал, где хозяйка держит сбережения.

В ходе следствия было установлено, что мужчина осенью украл мобильный телефон у своего приятеля.

После задержания мужчина сознался в обеих кражах. Деньги он потратил, а телефон удалось изъять и вернуть законному владельцу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.